Составить 6 словосочетаний,и из этих словосочетаний 6 предложений
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Составить 6 словосочетаний,и из этих словосочетаний 6 предложений
Ответ(ы) на вопрос:
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Словосочитание 1.в темнеющем небе 2.поднимающуюся вверх тропинку 3.вьющиеся растения 4.о моросящем дожде 5.среди волнующегося моря 6.смеющаяся девочка Предложения 1.В темнеющем небе появилась первая звезда. 2.Мы смотрели на поднимающуюся вверх тропинку. 3.В ботаническом саду есть вьющиеся растения. 4.Разговор зашёл о моросящем дожде. 5.Среди волнующегося моря был виден дельфин. 6. В столовой сидела смеющаяся девочка
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