Почему Византия была страной с высоким уровнем развития культуры???? Помогите пожалуйста
История
Почему Византия была страной с высоким уровнем развития культуры???? Помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Византия вобрала в себя все лучшие традиции и знания как западной, так и восточной цивилизаций
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