Почему Владимир Дубровский Стал разбойником план 1.Портрет героя, его характер (занятия, привычки, отношение к отцу,история с поджогом, с медведем). 2.Причины подтолкнувшие Владимира стать разбойником(смерть отца, потеря им...
Литература
Почему Владимир Дубровский Стал разбойником план 1.Портрет героя, его характер (занятия, привычки, отношение к отцу,история с поджогом, с медведем). 2.Причины подтолкнувшие Владимира стать разбойником(смерть отца, потеря имения, забота о людях). 3 Отношение автора к герою
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 . занятие Владимира на данный момент грабить тех кто попадается ему на глаза , привычки Владимира как я помню он до того как приехал в отцу выпивал и играл карты в общем азарт , отношение к отцу у него нейтральны так как он с детства его не видел история с поджогом случилась так он ходил по комнатам и думал о том что если он отдаст дом Троекурову то ему будут принадлежать его ценные вещи а точнее дороги именно для него и отца с медведем я не знаю что там 2 Причина Владимира стать разбойником смерть отца все таки наверное так как хоть он его и не видел много лет но для него это был значимый человек которого он любил и ценил 3 . Отношения автора к герою все таки наверное положительные
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