Пришли две маленькие девочки с кузовками, поклонились пню и пошли дальше. синтакс??ческий разбор

Гость: Гость:

Пришли две маленькие девочки с кузовками, поклонились пню и пошли дальше. (Повест , невоскл , прост , двусост , распр , ослож. однор.чл.предлож.) [=-,=и=] возьми сказуемые в кружочки , т.к. это однород.чл.