Пришли две маленькие девочки с кузовками, поклонились пню и пошли дальше. синтакс??ческий разбор
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Пришли две маленькие девочки с кузовками, поклонились пню и пошли дальше. синтакс??ческий разбор
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пришли две маленькие девочки с кузовками, поклонились пню и пошли дальше. (Повест , невоскл , прост , двусост , распр , ослож. однор.чл.предлож.) [=-,=и=] возьми сказуемые в кружочки , т.к. это однород.чл.
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