Образ автора-повествователя в повести «Барышня-крестьянка».

Гость: Гость:

Вот эта повесть очень интересная а вам так трудно её прочитать и понять!!! Повесть «Выстрел» отличается многоуровневой композицией, которую создают несколько рассказчиков и сложно построенный сюжет. Сам А. С. Пушкин находится на верхней ступени композиционной лестницы. Но право стать автором он как бы передает Ивану Петровичу Белкину, именно поэтому и называет свои сочинения, куда входит и «Выстрел», «Повестями Белкина». Содержание повести было передано ему людьми, которые были свидетелями всего случившегося или имели хотя бы какое-то отношение к тем, с кем все это произошло. С одной стороны, все описанные события напрямую соотносятся с правдой жизни. Но, с другой стороны, сюжет может быть очень сильно искажен, потому что в итоге передается третьими лицами. Система отношений, через чьи руки «прошла» повесть, напоминает по своему строению пирамиду.