Ядро, летевшее горизонтально со скоростью 20 м/с разопвалось на два осколка массам?? 5 и 10 кг. Скорость меньшего осколка 90м/с и направлена так же, как и скорость ядра до разрыва. Найдите скорость и направление большего осколка
Физика
Ядро, летевшее горизонтально со скоростью 20 м/с разопвалось на два осколка массам?? 5 и 10 кг. Скорость меньшего осколка 90м/с и направлена так же, как и скорость ядра до разрыва. Найдите скорость и направление большего осколка
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