Почва,а второй содержится много перегноя,имеет также много воздуха и воды.почему?
Биология
Почва,а второй содержится много перегноя,имеет также много воздуха и воды.почему?
Ответ(ы):
Гость:
Перегной ( в смысле- гумус) создает зернистую структуру почвы. Поэтому она обладает большей порозностью. В порах свободно циркулирует почвенный воздух. В тонких капилярах запасается вода!
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