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Под ним какое части речи
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Под ним какое части речи
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Под- предлог Ним- личное местоимение
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