Под ним какое части речи

Русский язык
Под ним какое части речи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Под- предлог Ним- личное местоимение
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