Почему все азиатские страны часто называют"странами востока" когда и кто мог их так назвать

Окружающий мир
Почему все азиатские страны часто называют"странами востока" когда и кто мог их так назвать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Назвали жители Западной Европы, по той причине, что Азия восточнее Европы.
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