Кристалические вещества в состав которых входит химически связанная вода
Химия
Кристалические вещества в состав которых входит химически связанная вода
Ответ(ы) на вопрос:
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Кристаллическая сода: Na2CO3*10H2O Глауберова соль: Na2SO4*10H2O Английская соль: MgSO4*7H2O Медный купорос: CuSO4*5H2O Железный купорос: FeSO4*7H2O Лимонит: FeO*nH2O
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