Назови трёхзначное число,при деления единиц которого на 9 применяется равенство 27:9=3.

Математика
Назови трёхзначное число,при деления единиц которого на 9 применяется равенство 27:9=3.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
127,227327,427,527,627,827,927. Поскольку число единиц не может быть двузначным, то я думаю, что в данной ситуации к единицам присоединят десятки.
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