Группа туристов состоит из 12 парней и 8 девушек.Из них выбирают 4 участника для сор??внований.Какова вероятность того,что среди выбранных будет два парня и две девушки?
Математика
Группа туристов состоит из 12 парней и 8 девушек.Из них выбирают 4 участника для сор??внований.Какова вероятность того,что среди выбранных будет два парня и две девушки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Общее число вариантов 4 из 20 N = 20!/(4! * 16!) Число благоприятных вариантов 2 из 12 умножить на 2 из 8 M = 12!/(2! * 10!) * 8!/(2! * 6!) P = M/N = (4! * 16! * 12! * 8!)/ ( 20! * 2! * 10! * 2! * 6!)= = (6*11*12*7*8)/( 17*18*19*20) = (4*11*2)/ (17 * 19 * 5) = 88/1615
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