Группа туристов состоит из 12 парней и 8 девушек.Из них выбирают 4 участника для сор??внований.Какова вероятность того,что среди выбранных будет два парня и две девушки?

Математика

Группа туристов состоит из 12 парней и 8 девушек.Из них выбирают 4 участника для сор??внований.Какова вероятность того,что среди выбранных будет два парня и две девушки?

Автор: Гость