С какой целью создают коллекции помогите пожалуйста!
Русский язык
С какой целью создают коллекции помогите пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С целью заработать в будущем.Или так.Чтобы любоваться тем, что так нравится, а потом смотреть на то как много ты собрал интересного и красивого
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Математика
Группа туристов состоит из 12 парней и 8 девушек.Из них выбирают 4 участника для сор??внований.Какова вероятность того,что среди выбранных будет дв...
Математика
Немецкий язык