С какой целью создают коллекции помогите пожалуйста!

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С какой целью создают коллекции помогите пожалуйста!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С целью заработать в будущем.Или так.Чтобы любоваться тем, что так нравится, а потом смотреть на то как много ты собрал интересного и красивого
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