Ребят решите задания 2,3,4,5,6 до 22:00 по мск пожалуйста, кто решит тому 50 р на киви кину)
Информатика
Ребят решите задания 2,3,4,5,6 до 22:00 по мск пожалуйста, кто решит тому 50 р на киви кину)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2.) = 35-(x*x-5)/(x*(5*x+2)) 3.)=$C1+C$5 4.) =B2*$A2 5.) в С1 будет 1 В С2 будет 17 В С3 будет 8
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