Ребят решите задания 2,3,4,5,6 до 22:00 по мск пожалуйста, кто решит тому 50 р на киви кину)

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Ребят решите задания 2,3,4,5,6 до 22:00 по мск пожалуйста, кто решит тому 50 р на киви кину)

Автор: Гость