Подбери из текста к словам существительным слова глаголы.снег(что сделал?) лед( чт?? сделал?) облака(что делают?) воробей (что сделал?) сережки (что делают?) с.маршак. весенняя песенка
Литература
Подбери из текста к словам существительным слова глаголы.снег(что сделал?) лед( чт?? сделал?) облака(что делают?) воробей (что сделал?) сережки (что делают?) с.маршак. весенняя песенка
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Гость:
Пашёл растаел растут спел украшают
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