Найдите сумму наибольшего и наименьшего натуральных решений неравенства x + 5 lt; 11
Математика
Найдите сумму наибольшего и наименьшего натуральных решений неравенства x + 5 lt; 11
Ответ(ы) на вопрос:
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Х+5<11 x<6 x∈(-∞;6) наибольшее 6, наименьшее 1 6+1=7
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