Напишите историю своего класса (можно выдуманного) в стиле журнала "Сатирикон"
Литература
Напишите историю своего класса (можно выдуманного) в стиле журнала "Сатирикон"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой класс очень дружный. Мы конечно же ссоримся (и это бывает часто) но все же не пройдет и 5 минут как мы снова помиримся!! Мы вместе гуляем, ходим в кинотеатры. Я очень люблю своих одноклассников. А еще у нас есть классный руководитель!! Она очень добрая но и очень требовательная. Для нас она самая лучшая. Мой класс самый лучший!!
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