Напишите историю своего класса (можно выдуманного) в стиле журнала "Сатирикон"

Гость: Гость:

Мой класс очень дружный. Мы конечно же ссоримся (и это бывает часто) но все же не пройдет и 5 минут как мы снова помиримся!! Мы вместе гуляем, ходим в кинотеатры. Я очень люблю своих одноклассников. А еще у нас есть классный руководитель!! Она очень добрая но и очень требовательная. Для нас она самая лучшая. Мой класс самый лучший!!