. Соотнесите даты и события: 1) 1962 г. 2) 1991 г. 3) 1990 г. 4) 1950 г. А) Крушение СССР Б) Объедине??ие Германии В) Начало войны в Корее Г) Карибский кризис
История
. Соотнесите даты и события: 1) 1962 г. 2) 1991 г. 3) 1990 г. 4) 1950 г. А) Крушение СССР Б) Объедине??ие Германии В) Начало войны в Корее Г) Карибский кризис
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)а2в)3г)4б вот так ну я так считаю
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