. Соотнесите даты и события: 1) 1962 г. 2) 1991 г. 3) 1990 г. 4) 1950 г. А) Крушение СССР Б) Объедине??ие Германии В) Начало войны в Корее Г) Карибский кризис

История

. Соотнесите даты и события: 1) 1962 г. 2) 1991 г. 3) 1990 г. 4) 1950 г. А) Крушение СССР Б) Объедине??ие Германии В) Начало войны в Корее Г) Карибский кризис

Автор: Гость