Подбери к выделенным глаголам глаголы в неопределённой форме укажи вид.укажи гла??олы парами.отправляются двинутся прячутся строятся прокладываются заколышутся осыплются
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Подбери к выделенным глаголам глаголы в неопределённой форме укажи вид.укажи гла??олы парами.отправляются двинутся прячутся строятся прокладываются заколышутся осыплются
Ответ(ы):
Гость:
Отправвиться двинуться прятаться прокладываться
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