Подберите к данным существительным однокоренные глаголы Какое правило объединяет все эти слова Запишите пары слов подчеркните орфограмму.Недоумение,ненависть,негодование

Русский язык

Подберите к данным существительным однокоренные глаголы Какое правило объединяет все эти слова Запишите пары слов подчеркните орфограмму.Недоумение,ненависть,негодование

Автор: Гость