Подберите к данным существительным однокоренные глаголы Какое правило объединяет все эти слова Запишите пары слов подчеркните орфограмму.Недоумение,ненависть,негодование
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Подберите к данным существительным однокоренные глаголы Какое правило объединяет все эти слова Запишите пары слов подчеркните орфограмму.Недоумение,ненависть,негодование
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Недоумевает, ненавидит, негодовает (Проверяемая гласная в корне слова)
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