Среднеарифметическое число 3 чисел равна 3,2. Среднее число арифметического двух ч??сел из них равна 2,85 найдите найдите третье число

Математика

Среднеарифметическое число 3 чисел равна 3,2. Среднее число арифметического двух ч??сел из них равна 2,85 найдите найдите третье число

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