Среднеарифметическое число 3 чисел равна 3,2. Среднее число арифметического двух ч??сел из них равна 2,85 найдите найдите третье число
Математика
Среднеарифметическое число 3 чисел равна 3,2. Среднее число арифметического двух ч??сел из них равна 2,85 найдите найдите третье число
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3,20- 2,85 0,35-3 число
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