Подберите коэффициент методом электронного баланса. Укажите окислитель и восста??овитель. А. NH3+O2 =NO+H2O-- (цифры маленькие,это коэффициенты) Б.Mg +N2= Mg3N2 --
Химия
Подберите коэффициент методом электронного баланса. Укажите окислитель и восста??овитель. А. NH3+O2 =NO+H2O-- (цифры маленькие,это коэффициенты) Б.Mg +N2= Mg3N2 --
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4NH3 + 5O2 = 4NO + 6H2ON(-3)-5e = N(+2) 4 в-ль, ок-иеO2(0) +4e = 2O(-2) 5 ок-ль, в-ие3Mg + N2 = Mg3N2Mg(0)-2e = Mg(+2) 3 в-ль, ок-иеN2(0) +6e = 2N(-3) 1 ок-ль, в-ие
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