Подчеркни безударные гласные в словах из словаря ручка пишет красивая громкий св??стит сентябрь альбом нарисует чёрное ромашка учится аккуратный ученик высокий почитает
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Подчеркни безударные гласные в словах из словаря ручка пишет красивая громкий св??стит сентябрь альбом нарисует чёрное ромашка учится аккуратный ученик высокий почитает
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
руЧКа , крАсивая , свИстит , ученик , почИтает - корень этих слов можно проверить сЕнтябрь , Альбом , нарИсует, рОмашка, АККуратныйчЁрное, учИтся - правописание надо запомнить
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