Выполни деление с остатком для пар чисел 59 на 10 72 09 45 no15 9998 3701

Математика
Выполни деление с остатком для пар чисел 59 на 10 72 09 45 no15 9998 3701
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5.9 2)0.819444444 3)6.55555555 4)1.3111111 5)3.933333 6)5.901180236 7)0.015941637

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