Подчеркни названия органов выделения Печень,почки,мочеточники,тонкая кишка,моч??вой пузырь,лёгкие,сердце,кожа
Окружающий мир
Подчеркни названия органов выделения Печень,почки,мочеточники,тонкая кишка,моч??вой пузырь,лёгкие,сердце,кожа
Ответ(ы) на вопрос:
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Печень,почки,мочеточники,тонкая кишка,мочевой пузырь,лёгкие,сердце,кожа Выделил жирным шрифтом
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