Подчеркни слова,которые отвечают на вопросы косвенных падежей.какой это член пре??ложения?какая часть речи? бабушка сварила клубничное варенье Миша говорил о друге. Дедушка посадил в саду яблоню Внук восхищался мудростью де...
Русский язык
Подчеркни слова,которые отвечают на вопросы косвенных падежей.какой это член пре??ложения?какая часть речи? бабушка сварила клубничное варенье Миша говорил о друге. Дедушка посадил в саду яблоню Внук восхищался мудростью деда Девочка купила интересную книгу Я хочу стать доктором
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Варенье ( дополнение) сущ. о друге ( дополнение) сущ. в саду (дополнение) сущ. яблоню(дополнение)сущ. мудростью( дополнение) сущ. деда( дополнение) сущ. книгу( дополнение) сущ. доктором( дополнение) сущ.
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