Подчеркни слова,которые отвечают на вопросы косвенных падежей.какой это член пре??ложения?какая часть речи? бабушка сварила клубничное варенье Миша говорил о друге. Дедушка посадил в саду яблоню Внук восхищался мудростью де...

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Подчеркни слова,которые отвечают на вопросы косвенных падежей.какой это член пре??ложения?какая часть речи? бабушка сварила клубничное варенье Миша говорил о друге. Дедушка посадил в саду яблоню Внук восхищался мудростью деда Девочка купила интересную книгу Я хочу стать доктором

Автор: Гость