Подчеркните грамматические основы 1 и 2 предложения.Шипов лес-заповедный лесной м??ссив.расположен на правом берегу реки середь на границе с рекой битюг

Русский язык

Подчеркните грамматические основы 1 и 2 предложения.Шипов лес-заповедный лесной м??ссив.расположен на правом берегу реки середь на границе с рекой битюг

Автор: Гость