Подчеркните грамматические основы 1 и 2 предложения.Шипов лес-заповедный лесной м??ссив.расположен на правом берегу реки середь на границе с рекой битюг
Русский язык
Подчеркните грамматические основы 1 и 2 предложения.Шипов лес-заповедный лесной м??ссив.расположен на правом берегу реки середь на границе с рекой битюг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первом предложении: Шипов лес (подл., выражено сущ.) - заповедный лесной массив (сказ., выражено сущ.). Расположен (сказ.) на правом берегу реки середь на границе с рекой Битюг
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