Ребята помогите Из слов: Дровяной, сломанный, пиленые, рубленый, Полено, стесано, с??ожены ,поваленные, уничтожены, утопленные, осиновые. Определите какие из этих слов являются причастиями

Русский язык

Ребята помогите Из слов: Дровяной, сломанный, пиленые, рубленый, Полено, стесано, с??ожены ,поваленные, уничтожены, утопленные, осиновые. Определите какие из этих слов являются причастиями

Автор: Гость