Ребята помогите Из слов: Дровяной, сломанный, пиленые, рубленый, Полено, стесано, с??ожены ,поваленные, уничтожены, утопленные, осиновые. Определите какие из этих слов являются причастиями
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Ребята помогите Из слов: Дровяной, сломанный, пиленые, рубленый, Полено, стесано, с??ожены ,поваленные, уничтожены, утопленные, осиновые. Определите какие из этих слов являются причастиями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сломанный (страдательное причастие), стёсано (краткое причастие), поваленные (причастие), уничтожены (краткое причастие), утопленные (причастие) Полено? :D Это же точно существительное )
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