Подчеркните слова в которых находятся рядом 2 гласных звука поэт музей каучук сея??ь биолог баян пион лилия Маэстро поезд?

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Подчеркните слова в которых находятся рядом 2 гласных звука поэт музей каучук сея??ь биолог баян пион лилия Маэстро поезд?
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Гость:
Каучук,сеять,биолог,баян,пион,лилия,поезд
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