Подчеркните слова в которых находятся рядом 2 гласных звука поэт музей каучук сея??ь биолог баян пион лилия Маэстро поезд?

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Подчеркните слова в которых находятся рядом 2 гласных звука поэт музей каучук сея??ь биолог баян пион лилия Маэстро поезд?

Автор: Гость