Права и обязоннасти участников ДД

Гость: Гость:

6. Участники дорожного движения имеют право на: 6.1. обеспечение безопасных и эффективных условий дорожного движения; 6.2. получение от государственных органов и уполномоченных должностных лиц достоверной информации о безопасных условиях дорожного движения, причинах введения ограничения или запрещения движения по дорогам, качестве продукции, работ и услуг, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения; 6.3. получение медицинской помощи в случае дорожно-транспортного происшествия; 6.4. обжалование в порядке, определенном законодательством, действий (бездействия) государственных органов, осуществляющих государственное регулирование и управление в сфере дорожного движения и обеспечения его безопасности (их должностных лиц); 6.5. возмещение причиненного им и (или) их имуществу вреда в порядке, установленном законодательством; 6.6. пользование иными правами в области дорожного движения, предусмотренными настоящими Правилами и иными актами законодательства. ***7. Участники дорожного движения обязаны: 7.1. знать и соблюдать относящиеся к ним требования настоящих Правил и руководствоваться: 7.1.1. сигналами (указаниями) регулировщика (далее — сигналы регулировщика); 7.1.2. сигналами дорожных светофоров (если не определено иное, далее — светофоры), виды которых приведены в приложении 1 к настоящим Правилам; 7.1.3. дорожными знаками согласно приложению 2 к настоящим Правилам; 7.1.4. горизонтальной и вертикальной дорожной разметкой согласно приложению 3 к настоящим Правилам; 7.1.5. перечнем неисправностей транспортных средств и условий, при которых запрещается их участие в дорожном движении, согласно приложению 4 к настоящим Правилам; 7.1.6. опознавательными знаками транспортных средств согласно приложению 5 к настоящим Правилам; 7.2. не создавать препятствий и опасности для дорожного движения, действовать добросовестно, корректно, быть внимательными и взаимно вежливыми. Каждый участник дорожного движения, соблюдающий настоящие Правила, вправе рассчитывать на то, что и другие участники дорожного движения будут выполнять содержащиеся в них требования; 7.3. при сопровождении детей принимать все возможные меры по недопущению их самостоятельного выхода на проезжую часть дороги (кроме жилых и пешеходных зон); 7.4. принимать меры по недопущению загрязнения дорог и окружающей среды, не выбрасывать мусор и иные предметы вне специально отведенных мест; 7.5. исполнять другие обязанности в области дорожного движения, установленные настоящими Правилами и иными актами законодательства.