Подчеркните в каждом предложении подлежащее и сказуемое. Выпишите словосочетани??. Ночь в лесу. наступила короткая ночь в лесу.Стрекочут ночные кузнечики.Беззвучно носятся летучие мыши. Пахнут душистые ночные цветы
Русский язык
Подчеркните в каждом предложении подлежащее и сказуемое. Выпишите словосочетани??. Ночь в лесу. наступила короткая ночь в лесу.Стрекочут ночные кузнечики.Беззвучно носятся летучие мыши. Пахнут душистые ночные цветы
Ответ(ы) на вопрос:
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Ночь в лесу- словосочетание Наступила короткая ночь в лесу (наступила ночь) Стрекочут ночные кузнечики (стрекочут кузнечики) Беззвучно носятся летучие мыши (носятся мыши) Пахнут душистые ночные цветы (пахнут цветы)
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