Подчеркните в каждом предложении подлежащее и сказуемое. Выпишите словосочетани??. Ночь в лесу. наступила короткая ночь в лесу.Стрекочут ночные кузнечики.Беззвучно носятся летучие мыши. Пахнут душистые ночные цветы

Русский язык

Подчеркните в каждом предложении подлежащее и сказуемое. Выпишите словосочетани??. Ночь в лесу. наступила короткая ночь в лесу.Стрекочут ночные кузнечики.Беззвучно носятся летучие мыши. Пахнут душистые ночные цветы

Автор: Гость