Подчеркну стихотворени и подчеркнет буквы, которые обозначают два звука. Мы едем, едем, едем,. В далекие края, Хорошие соседи, Счастливая друзья

Русский язык
Подчеркну стихотворени и подчеркнет буквы, которые обозначают два звука. Мы едем, едем, едем,. В далекие края, Хорошие соседи, Счастливая друзья
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы едем, едем, едем. В далекие края, хорошие соседи, счастливые друзья.
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