Подчеркну стихотворени и подчеркнет буквы, которые обозначают два звука. Мы едем, едем, едем,. В далекие края, Хорошие соседи, Счастливая друзья

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Подчеркну стихотворени и подчеркнет буквы, которые обозначают два звука. Мы едем, едем, едем,. В далекие края, Хорошие соседи, Счастливая друзья

Автор: Гость