Помогите плиз)))))) 5*10⁵+0*10⁴+5*10³+0*10²+0*10+5= 8*10⁴+4

Математика
Помогите плиз)))))) 5*10⁵+0*10⁴+5*10³+0*10²+0*10+5= 8*10⁴+4
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
250+0+150+0+0=320+4 400не равно 324
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