Подчеркнуть слово в котором все согласные обозначают твердые звуки чай мясо стол щука
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Подчеркнуть слово в котором все согласные обозначают твердые звуки чай мясо стол щука
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стол)))))))))))))))))))))))))))))))))
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