Подготовить характеристику Тараса Бульбы : портрет, отношение к жене и сыновьям, его положение в Сечи, подвиг ТОЛЬКО НЕ ИЗ ИНТЕРНЕТА ,ПОЖАЛУЙСТА

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Тарас Бульба , бы очень жестоким , грубым.Даже к своей родной жене и сыновьям он относился не очень хорошо . Ради того чтобы побывать в Сечи разлучил детей и мать ... Даже в конце он убил своего родного сына (на что не один отец не пошёл бы ) Он убил его можно сказать за любовь , это очень жестоко ... Вывод: Тарас бульба был жестоким , грубым ,строгим и можно сказать даже злым ! ну что то вроде этого