Вычислите удобным способом только удобным 71*750+71*250= 84*354-84*344= 681*99+681= 408*51-408=
Математика
Вычислите удобным способом только удобным 71*750+71*250= 84*354-84*344= 681*99+681= 408*51-408=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
71*(750+250)=71000 84*(354-344)=840 681*100=68100 408+50=20400 #плюс еще там надо написать типа 71*750+71*250=71*(750+250)=71000 Или 681*99+681=681*100=68100
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Відредагуйте словосполучення: підвести підсумки, без надібності, битком набитий ??ал, скажіть, будьте добрі. Помогите пожалуйста!!!!!!