Вычислите удобным способом только удобным 71*750+71*250= 84*354-84*344= 681*99+681= 408*51-408=

Математика
Вычислите удобным способом только удобным 71*750+71*250= 84*354-84*344= 681*99+681= 408*51-408=
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
71*(750+250)=71000 84*(354-344)=840 681*100=68100 408+50=20400 #плюс еще там надо написать типа 71*750+71*250=71*(750+250)=71000 Или 681*99+681=681*100=68100
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