Корень 4 степени из (-3)^4
Алгебра
Корень 4 степени из (-3)^4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выносим модуль.т.к. показатель степени чётный.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Українська мова
Відредагуйте словосполучення: підвести підсумки, без надібності, битком набитий ??ал, скажіть, будьте добрі. Помогите пожалуйста!!!!!!
Математика
Моторная лодка 3 часа проплыла по реке которая Впадает в озеро Зачем 4 ч попала по озеру собственная Скорость моторной лодки 30 километров час а ск...