Корень 4 степени из (-3)^4

Алгебра
Корень 4 степени из (-3)^4
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выносим модуль.т.к. показатель степени чётный.
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