Что такое горная порода состоящая из остатков скелетов раковин морских организмов
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Что такое горная порода состоящая из остатков скелетов раковин морских организмов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осадочная горная порода
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