Помогите срочно решить по географии

География
Помогите срочно решить по географии
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)холоднее  2)увеличиваться 3)выше  Вроде так P.S. по географии 5 
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