Подготовка Франции к войне 1812 г.

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1. После поражения русских войск в битве под Фридландом, 8 июля 1807 года император Александр I заключил с Наполеоном Тильзитский мир, по которому обязался присоединиться к континентальной блокаде Великобритании, что противоречило экономическим и политическим интересам России. По мнению русского дворянства и армии, условия мирного договора были унизительны и позорны для страны. Русское правительство использовало Тильзитский договор и последовавшие за ним годы для накопления сил к предстоящей борьбе с Наполеоном. По итогам Тильзитского мира и Эрфуртского конгресса Россия в 1808 году отобрала у Швеции Финляндию и сделала ряд других территориальных приобретений; Наполеону же развязала руки для покорения всей Европы. Французские войска после ряда аннексий, произведенных главным образом за счет австрийских владений (см. Война пятой коалиции), придвинулись вплотную к границам Российской империи. Подготовка к войне с обеих сторон началась почти одновременно — примерно с 1810 года. Обе империи за двухлетний период осуществили огромный комплекс мероприятий, чтобы добиться победы в предстоящем военном столкновении: создавались операционные линии, концентрировались к границам войска; проводилась подготовка тыла и велось крепостное строительство, проводился дипломатический зондаж в поисках союзников, резко активизировалась деятельность разведки обеих сторон. 2. Война была вызвана политическими и экономическими противоречиями между Россией и Францией, столкновением их интересов в Германии, Польше, на Ближнем Востоке, стремлением Франции к европейской гегемонии, отказом России поддерживать континентальную блокаду Англии. 3. - Франция + ее союзники: Австрия Пруссия Швейцария Варшавское герцогство Испания Италия Рейнский Союз - с стороны Российской Империи: Россия Великобритания Швеция 4. Оперативный замысел Наполеона заключался в быстром маневре своих главных сил против правого крыла 1-й Западной армии с целью поочередного разгрома в пограничных сражениях частей Барклая и Багратиона. После этих побед он надеялся подписать «на барабане» выгодный мир с Россией. Основная мысль плана русских военноначальников сводилась к ведению отступательной тактики против главной группировки неприятеля до момента равенства сил, наряду с активными действиями против слабых наполеоновских флангов. 5. Главные силы Наполеона были развернуты в два эшелона. Первый (444 000 человек и 940 орудий) состоял из трех группировок: правое крыло во главе с Жеромом Бонапартом; центральная группировка под командованием Евгения Богарне; левое крыло во главе с самим Наполеоном (218 000 человек, 527 орудий). В тылу, между Вислой и Одером оставались второй эшелон - 170 000 человек, 432 орудия и резерв (корпус маршала Ожеро и другие войска). Вторгшемуся неприятелю противостояли 220 - 240 тысяч русских солдат при 942 орудиях - в 3 раза меньше, чем было у противника.