Подобрать неменее 3 головоломок

Геометрия
Подобрать неменее 3 головоломок
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Гость:
Маленький желтенький все двери открывает (Брюс-Ли)
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