Подожди От автобусной станции вышел автобус со скоростью 80 километров час через час в противоположном направлении этот же станции вышел второй автобус скорость которого 60 километров в час через Через какое время после своего ...

Математика

Подожди От автобусной станции вышел автобус со скоростью 80 километров час через час в противоположном направлении этот же станции вышел второй автобус скорость которого 60 километров в час через Через какое время после своего выхода 2 Автобус будет находиться на расстоянии 500 километров от 1

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