Подожди От автобусной станции вышел автобус со скоростью 80 километров час через час в противоположном направлении этот же станции вышел второй автобус скорость которого 60 километров в час через Через какое время после своего ...
Математика
Подожди От автобусной станции вышел автобус со скоростью 80 километров час через час в противоположном направлении этот же станции вышел второй автобус скорость которого 60 километров в час через Через какое время после своего выхода 2 Автобус будет находиться на расстоянии 500 километров от 1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
500-80=420(км)- остаётся отдалиться 60+80=140(км/ч)- отдаляются друг от друга 420/140=3(ч) Ответ: 3 часа
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