Подскажите габариты штампа на уроке технологии
Технология
Подскажите габариты штампа на уроке технологии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1:4 покраснел мере у нас
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