Подскажите как расписать и решить пример 20 *15
Математика
Подскажите как расписать и решить пример 20 *15
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20*15=( 4*5) * ( 3*5)=300
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