Подскажите как решать пожалуй ста! |4-х|=1,5

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По правилу раскрытия модулей. Два пути: x>0 и x<0 Если x>0, то 4-x=1.5 (Х со знаком "+") 4-1.5=x x=2.5 Если x<0, то 4+x=1.5 (Х со знаком "-") x=1.5-4 x=-2.5