Поставьте знак + - в соответствующих графах таблицы присваивающие хозяйство воспроизводящие хозяйство : Охота, земледелие,собирательство, скотоводство, рыболовство. Заранее спасибо....

История
Поставьте знак + - в соответствующих графах таблицы присваивающие хозяйство воспроизводящие хозяйство : Охота, земледелие,собирательство, скотоводство, рыболовство. Заранее спасибо....
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Присваивающие: охота, собирательство, рыболовство. Воспроизводящее: земледелие, скотоводство. Вроде бы так. На счёт рыболовства точно не уверенна
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