Срочно перевести текст английский язык Spotlight Workbook 7 класс фото есть
Английский язык
Срочно перевести текст английский язык Spotlight Workbook 7 класс фото есть
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Konan Doil used to write romantic stories, but became popular thanks to detectives. 2. Profesor Black used to reasearch deserts, he knows alot about the animals that live there. 4. when i came to my grandmas, me and my friends, sometimes played hide and seek in a big cave. 5. Whats the matter? You look sad.
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