Подскажите Место , где в древности был город или укреплённое поселение
Обществознание
Подскажите Место , где в древности был город или укреплённое поселение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Городище место где в древности был город или укреплённое поселение
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