Подскажите Место , где в древности был город или укреплённое поселение

Обществознание
Подскажите Место , где в древности был город или укреплённое поселение
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Автор: Гость
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Гость:
Городище  место  где в древности был город или укреплённое поселение
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