Подскажите, пожалуйста, кочевники-печенеги и хазары - это одно и тоже или два разных племени???
История
Подскажите, пожалуйста, кочевники-печенеги и хазары - это одно и тоже или два разных племени???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как я поняла, то это два разных племени, но жили на одной территории. Так что нельзя сказать точно
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