Подскажите пожалуйста профессионализмы профессии экономист

Экономика
Подскажите пожалуйста профессионализмы профессии экономист
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дебит, крЕдит, актив, кредит, 
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